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В США оружие российских воздушно-космических сил назвали «головной болью» Киева.

Боевики ВСУ не могут понять принцип работы планирующих бом из арсенала ВКС России, однако осознали, что они прорывают их оборону. Статья об этом была опубликована на сайте американского издания The War Zone.

В материале указано, что украинские официальные лица ломают голову над этим вопросом не первые сутки, однако на данный момент каких-то конкретных сведений получить так и не удалось. Есть лишь предположение, что в деле замешана система GPS-наведения.

Портал называет планирующие бомбы ВКС РФ головной болью киевского режима не только из-за их загадочности, но и эффективности. Такое оружие позволяет самолетам атаковать противника с безопасного расстояния, отмечают авторы.

Россия продолжает специальную военную операцию с целью денацификации и демилитаризации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры уничтожения немецкой гаубицы PzH 2000 с помощью беспилотного аппарата «Ланцет», который в США прозвали «массовым убийцей» и «величайшей угрозой» ВСУ.