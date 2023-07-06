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Речь идет о преступлении, совершенном еще в 2000 году. Какой вердикт вынес суд?

Боевик из банды Басаева получил тюремный срок за нападение на военных. Как сообщили в Следственном комитете России, Тенъали Канаев лишился свободы на 13 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении Канаева было возбуждено по статье 317 УК РФ — «Посягательство на жизнь военнослужащих». Речь идет о преступлении, датированным 2000 годом. По версии следствия, осужденный напал на военнослужащих в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни.

«Нападение осуществлялось с трех сторон, при этом Канаев из автомата производил прицельные выстрелы в военнослужащих. В результате нападения, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, еще четверым были причинены ранения различной степени тяжести», — говорилось в заявлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минеральных водах сотрудники ФСБ задержали еще одного члена банды Басаева. Мужчина под руководством террористов участвовал в нападении на Дагестан в 1999 году.