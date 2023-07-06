Брат Павла Баршака отреагировал на слухи об избиении актера в Москве
Брат Баршака заявил, что актера не избивали в Москве
Фото, видео: Сергей Фадеичев / Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
Какую версию выдвинул родственник знаменитости?
Актера Павла Баршака не избивали в Москве, вопреки публикациям в СМИ. Об этом 5-tv.ru заявил брат артиста, режиссер Александр Баршак.
«Нет, он был в больнице какое-то время назад, вернулся, повредил руку. Пришел, ему сделали перевязку, и ушел», — сказал он.
Травму он получил, по версии родственника, во время съемочного процесса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павла Баршака избили в Москве. Уточняется, что он обратился в больницу в ночь на 6 июля.
Звезда снимался в фильмах «Питер FM» и «Прогулка», а также в сериалах «Убойная сила» и «Каменская». Помимо этого, Баршак известен благодаря участию в таких проектах, как «Игра», «Тихая охота» и «Союз Спасения».