Умер исполнивший песню Love Is In The Air певец Мартин Стивенс

Канадский поп-исполнитель, звезда эпохи диско Мартин Стивенс скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщает издание TVA Nouvelles.

Подробности и причины смерти не приводятся.

Большую известность Стивенсу принесла песня Love is in the Air. Также его знают по исполнению таких композиций, как Midnight Music и J'aime la musique. Музыкант два года подряд номинировался на национальную премию Juno в категории «Самый продаваемый сингл». На международный уровень Стивенс вышел благодаря англоязычной пластинке Midnight Music.

Также известно, что в 2007 году певец выпустил автобиографию, наполненную яркими откровениями.

