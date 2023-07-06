Звезду «Каменской» и «Убойной силы» Павла Баршака избили в Москве

Фото: Кадр из к/ф «Хор», реж. Алёна Райнер, 2019 г.

Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Неизвестные избили актера Павла Баршака в Москве. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Уточняется, что он обратился в больницу в ночь на 6 июля. Врачи поставили артисту диагноз «открытая рана волосистой части головы».

Он утверждает, что его избили неизвестные около часа ночи. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Звезда снимался в фильмах «Питер FM» и «Прогулка», а также в сериалах «Убойная сила» и «Каменская». Помимо этого, Баршак известен благодаря участию в таких проектах, как «Игра», «Тихая охота» и «Союз Спасения».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как сотрудники ЧОП избили труппу Эдгарда Запашного в Перми.