Зеленский посетит Турцию по приглашению Эрдогана

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa

О чем собираются побеседовать лидеры двух стран?

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля отправится в Стамбул по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

По данным ресурса, в турецкой столице Эрдоган и Зеленский проведут переговоры. Лидеры двух стран встретятся в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, запланированного на 11–12 июля. Дипломатические источники издания Sabah также подтвердили данную информацию.

О чем именно собираются поговорить президенты Турции и Украины в рамках очной встречи, не уточняется. Однако такие планы уже подтвердили в канцелярии Эрдогана.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия решила продать истребители Саудовской Аравии, а не поставить их Киеву. Зеленский выразил недовольство поведением лидеров европейских стран. По его словам, они ответственны за медленные и вялые темпы начатого контрнаступления Вооруженных сил Украины.