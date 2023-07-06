Финляндия ужесточит въезд в страну некоторым категориям граждан РФ

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Мера начнет действовать уже с 10 июля текущего года. Кого она затронет?

Финляндия ужесточит въезд в страну некоторым категориям россиян. О введении такой меры сообщили в МИД страны.

Так, под ограничения подпадают деловые путешественники, абитуриенты, бизнесмены и владельцы недвижимости.

«Новые ограничения вступят в силу 10 июля 2023 года в 00:00 и будут действовать до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что бизнесмены смогут въезжать только в Финляндию, транзит запрещен. Владельцы домов и квартир в стране должны будут объяснять пограничникам цель своего присутствия, а абитуриенты смогут только участвовать в программах, ведущих к получению стипендии.

Прежде российский МИД в качестве ответной меры принял решение с 1 октября отозвать свое согласие на деятельность Генконсульства Финляндии в Петербурге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол Финляндии был вызван в МИД России. Дипломату заявлен протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой.