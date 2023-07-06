Финляндия одобрила бессрочное сохранение ограничений на въезд граждан РФ

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О введении дополнительных мер сообщили также в МИД страны.

Финское правительство приняло решение сохранить бессрочное ограничение в отношении россиян, которые хотят въехать на территорию страны. Ограничение на выдачу виз также будет сохраняться, следует из опубликованного на сайте кабинета министров Финляндии решения.

В тексте отмечается, что решение было принципиальным и ограничения будут сохраняться в «целях обеспечения международных отношений Финляндии». В правительстве страны добавили, что меры были приняты для того, чтобы сократить количество несущественных поездок граждан РФ в Финляндию.

Кроме того, ожидается, что ограничения помогут избавиться от транзитных перевозок из РФ через финские территории и другие государства Шенгенской зоны. Кроме того, будет сокращено количество получаемых россиянами виз.

В МИД страны также сообщили о принятии мер для ужесточения въезда в страну некоторым категориям россиян, среди которых есть поступающие в вузы, предприниматели и владельцы недвижимости.

Ранее 5-tv.ru писал, что РФ отзывает свое согласие на деятельность Генконсульства Финляндии в Петербурге.