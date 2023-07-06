Чуть не закончилось трагедией: как россиянок обманывают при родах за рубежом

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Что грозит будущим мамам с желанием получить еще одно гражданство?

Многие россиянки в последнее время подхватили моду на «беременный туризм». Будущие мамы отправляются в США, Мексику, Аргентину и другие страны в поисках лучшего медицинского сервиса и надежд получить второе гражданство.

Однако нередко они становятся жертвами мошенников и даже рискуют жизнью нерожденного ребенка. Одна из них — бизнесвумен Маргарита Никитина, обвинившая аргентинских врачей в готовности нарушить клятву Гиппократа ради денег, передает издание «Страсти».

Предпринимательница пояснила, что решила родить за рубежом из-за наличия бизнеса и компаний вне России. Процесс она начала с того, что обратилась в агентство и заплатила деньги.

Однако лишь потом Никитина узнала, что компания, предоставляющая услуги через чат в Telegram, удаляла все негативные отзывы. Это не позволяло будущим мамам увидеть полную картину.

В сговоре с врачами, добавила она, находились и переводчики. В итоге, приехав в Аргентину, ей предложили сделать кесарево сечение раньше срока на шесть недель.

При таком сценарии ее ребенка положили бы в неонатологию, что стоило бы ей 500 долларов в день. Однако в другом госпитале — абсолютно бесплатном — УЗИ и анализы показали, что повода для беспокойства нет.

Волевое решение Никитиной позволило избежать ей трагедии на 34-й неделе беременности, чего добивалось агентство. Врачи, считает женщина, вовлечены в эту схему, а от их рук пострадали и другие россиянки. В итоге на недобросовестное агентство возбуждено уголовное дело.