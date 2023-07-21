«Поехала одна с незнакомыми людьми»: Настя Крайнова про самый безумный поступок

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

По признанию певицы, в тот момент она не осознавала всех рисков, которыми себя подвергает.

Настя Крайнова назвала свою маму отчаянной. Как в 14 лет певицу отпустили в другой город с незнакомыми людьми, артистка эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии телеканала ММТВ (Музыка Мода ТВ. — Прим. ред.) «Легенды и новые имена».

По словам Крайновой, будучи 14-летним подростком она поехала со своей мамой на конкурс юных талантов «Жар-птица» в город Иваново. Там они познакомились с мужчиной и его дочкой, которые рассказали, что собираются поехать в лагерь «Орленок», о поездке в который мечтала и юная Настя. Новые знакомые предложили матери Крайновой взять подростка с собой. Как вспоминает певица, она начала уговаривать свою маму отпустить ее, и последняя в итоге сдалась.

«И я поехала одна с незнакомыми людьми! Это был полный трэш! Знаете, что самое ужасное? Что я не попала в этот „Орленок“! Я тусила у них просто и все», — вспоминает певица.

Сейчас Крайнова понимает все риски, которыми себя подвергла, но, главное, по ее словам, что все закончилось хорошо и ничего страшного не произошло.

«У меня мама такая отчаянная!» — смеется певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Крайнова вспомнила о самом постыдном случае в карьере.