Подарки из Дубая: пассажирку задержали в Шереметьево с украшениями на миллионы рублей

Женщину задержали в аэропорту Шереметьево с украшениями на восемь миллионов рублей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert; 5-tv.ru

К осмотру она предъявила только кольцо, серьги и подвеску элитного бренда.

В аэропорту Шереметьево женщина, летевшая из Дубая, пыталась провезти украшения на восемь миллионов рублей, минуя таможню. Ее остановили, когда она уже проходила «зеленый» коридор.

Дело в том, что к осмотру она предъявила только кольцо, серьги и подвеску элитного бренда. Но потом инспекторы выяснили, что в ее чемодане еще 11 люксовых украшений. За контрабанду нарушительнице грозит уголовная ответственность.