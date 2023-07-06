Ловят даже по ночам: борьба с браконьерами в Дагестане вышла на новый уровень
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Росгвардейцев и пограничников привлекли для борьбы с браконьерами в Дагестане
Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru
Размер предотвращенного ущерба составил более 70 миллионов рублей.
В Дагестане на борьбу с браконьерами привлекли росгвардейцев и пограничников. Оперативные мероприятия проходили даже по ночам.
В итоге с марта по июнь в акватории Каспийского моря у нарушителей было изъято более 40 единиц плавсредств и свыше 1,5 тысячи метров рыболовных сетей.
Еще живой улов, добытый незаконно, вернули в естественную среду. Размер предотвращенного ущерба составил более 70 миллионов рублей.