Запомнится на всю жизнь: колесо обозрения внезапно остановилось в Новосибирске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

Чтобы вызволить тех, кто все это время сидел на самом верху, пришлось вручную крутить механизм.

Не менее экстремальным оказался и заезд на колесе обозрения в Новосибирске. Аттракцион незапланированно остановился, а в кабинках остались семь человек.

Пожарные эвакуировали людей при помощи трехколенной лестницы. Чтобы вызволить тех, кто все это время сидел на самом верху, пришлось вручную крутить механизм.

Все это заняло около получаса, но, по признаниям посетителей, этого вполне хватило, чтобы еще долго не приближаться к подобного рода развлечениям.