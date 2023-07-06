Охота на автомобили: россияне столкнулись с большой проблемой в Германии

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Какие опасности таят европейские дороги для туристов из России?

В Германии объявили охоту на машины с российскими номерами. Уже несколько семей оставили на обочине, а их авто арестовали и увезли на штрафстоянку.

Немцы слишком буквально трактуют формулировки наложенных санкций, в связи с чем наше посольство убедительно рекомендует не приезжать на территорию ФРГ на авто. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин расскажет, какие опасности таят европейские дороги для туристов из России.