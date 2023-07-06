Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; Минобороны РФ

Операторы БПЛА вскрыли огневую позицию ВСУ и успешно отработали по цели.

Минобороны показало запись уничтожения немецкой гаубицы PzH 2000 в зоне СВО. На предоставленных кадрах видно, что Вооруженные силы РФ для удара по технике противника использовали беспилотный барражирующий «Ланцет», который на Западе уже окрестили «массовым убийцей» ВСУ.

На кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видно, как дрон атакует замаскированный в лесополосе объект противника. В военном ведомстве отметили, что в момент попадания боекомплект сдетонировал. Произошел мощный взрыв, полностью уничтоживший цель. Видно, как уцелевшие украинские нацисты бегут прочь от горящей техники, над которой поднимается облако дыма.

Россия продолжает специальную военную операцию с целью денацификации и демилитаризации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, почему беспилотник «Ланцет» стал величайшей угрозой для ВСУ.