РФ отзывает свое согласие на деятельность Генконсульства Финляндии в Петербурге

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Прежде дипломат этой страны был вызван в МИД, где ему выразили решительный протест.

Россия с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность Генконсульства Финляндии в Петербурге. Об этом сообщает МИД России.

«В числе ответных мер на конфронтационные действия финских властей российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол Финляндии был вызван в МИД России. Дипломату заявлен протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой.