Суд избрал меру пресечения заведующей детсадом, который посещал убитый в Екатеринбурге мальчик

Фото, видео: 5-tv.ru

Постановление вступит в силу уже 9 июля, если не будет обжаловано.

Судья избрал меру пресечения заведующей детского сада, в который ходил убитый опекуншей шестилетний мальчик Далер Бобиев. О решении инстанции сообщил источник 5-tv.ru, побывавший на заседании екатеринбургского Ленинского районного суда.

Анна Гилева, которая руководила детсадом «Семицветик», заслушала обвинительный приговор по статье Уголового кодекса РФ, предусматривающей наказание за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Следствие призывало суд арестовать женщину, однако ходатайство удовлетворено не было. Судья избрал меру пресечения в виде запрета некоторых действий.

Уточняется, что Гилевой будет запрещено общаться с потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми и свидетелями дела на период продолжающегося расследования. Исключения для нее составляют лица, с которыми она проживает.

По данным следствия, Гилева могла знать о наличии телесных повреждений у ребенка, но не доложила об этом правоохранительным органам или не предприняла иные меры, предписанные ей должностными инструкциями.

О пропаже Далера стало известно 26 июня. Через три дня тело ребенка нашли в сумке на территории гаражного комплекса Чкаловского района. Экспертиза установила, что мальчик бил убит намного раньше — несколько месяцев назад. Все это время его опекунша Вероника Наумова водила за нос полицию и отца ребенка.

Ранее 5-tv.ru показывал жуткие фото из дома, где жила обвиняемая в убийстве Далера опекунша.