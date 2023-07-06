Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Дипломату выразили решительный протест. С чем он связан?

Посол Финляндии был вызван в МИД России. Дипломату заявлен протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

«Сегодня на Смоленскую площадь был вызван посол Финляндии в России, ему был заявлен решительный протест в связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол Колумбии был вызван в МИД России из-за ситуации в Краматорске. Ему были даны пояснения после заявления колумбийской стороны о ранении трех граждан в зоне спецоперации.