Кислотный дождь: правда и мифы о распространенном природном явлении

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Могут ли жители России столкнуться с «опасными» ливнями? Какие последствия часто «накрывают с головой»?

Из чего состоят дожди и в каком месяце осадки в городе самые грязные? Что такое кислотный ливень и чем он может быть опасен? Об этом изданию Газета.ру рассказала кандидат химических наук, экс-сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. Ломоносова Ирина Еремина.

Ничего не бойтесь

Любая природная вода, в том числе и дождь, имеет примерно одинаковый состав. Компоненты самые обычные. Катионы — кальций, натрий, калий, магний, аммоний. Анионы — сульфаты, хлориды, нитраты, гидрокарбонаты. Среди анионов бывают и фториды, и фосфаты, но в очень маленьких количествах. И не во всяком дожде они есть, — только в грязных, отметила эксперт.

Но вообще дожди — это самая чистая вода на Земле. Особенно если они выпадают часто и с большим количеством осадков, тут же добавила Еремина. Когда говорят: «Выпадет месячная норма осадков», — это будет самый чистый дождь.

Там будут все те же компоненты, которые определяются во всех водах, но на пределе чувствительности анализов, то есть — в очень малых количествах. Недаром раньше собирали дождевую воду для питья, потому что она была мягкая, то есть там было мало солей.

Специалист тут же пояснила, что в грязном дожде содержатся те же самые компоненты. Просто в большом количестве, если вода на землю долго не выпадала.

«Помните 2010 год, июль, когда смог стоял, и дождей не было? А потом они выпали в количестве 0,5 миллиметров, 0,6 миллиметров? Вот они были очень грязными», — напомнила Еремина.

Существуют ли допустимые пределы содержания химвеществ в осадках?

Как выяснилось, норм на дождь не существует. Если на питьевую воду, на воздух нормативы по предельно допустимым концентрациям существуют (ПДК), то на дождь ПДК нет. Потому что в любой водопроводной воде вы найдете те же сульфаты, хлориды, нитраты, кальций, магний, но в большем количестве, чем в среднем по дождю, пояснила специалист.

Известно, что кислотным дождем как таковым всех пугали в советское время. Даже говорили, что все люди могут облысеть. По факту — это в корне неверно.

«Как минерализация, то есть содержание основных ионов, так и концентрация иона водорода, ответственная за кислотность осадков, наблюдается в природе в очень широких пределах. Показатель кислотности рH — это концентрация в преобразованном удобном для восприятия виде иона водорода. рH7 — это нейтральная точка. Диапазон изменения от 1 до 14 рН, цифра 7 — посередине. Все, что меньше семи, считается кислым, все, что больше, — щелочным. рН водопроводной воды близок к нейтральному значению», — подчеркнула кандидат химических наук.

Что касается атмосферы, дождей, снегопадов, — то собранный дождик в самом-самом чистом районе, вдали от всех источников загрязнений, магистралей, никогда не будет 7, — он будет близок к 5,6, потому что у нас в атмосфере содержится углекислый газ, а после растворения в капельках влаги образуется слабая угольная кислота.

Кислотные дожди обычно бывают летом?

Эксперт ответила на этот вопрос утвердительно. А также пояснила, что самый пик обычно приходится на июль. На летние осадки приходятся минимальные средние значения pH, а зимой они ближе к шестерке в среднем. Обычно в летние месяцы, даже с мая по сентябрь, средние показатели pH бывают ниже пятерки, то есть среднее за месяц значение pH было кислое.

Это зависит от всего: и от температуры, и от загрязненности, и от влажности, и от выбросов. Точной одной причины ученые пока назвать не могут.

Может ли кислотный дождь быть вредным? Если померить кислотность сока или вина, — то рН будет меньше, чем у дождя. У вина примерно 3,5 pH. Тем не менее, если вылить на голову вино, никто не облысеет. К тому же кислотные дожди выпадают не так уж часто, подытожила специалист.

А вот на вопрос о возможности употреблять дождевую воду в пищу Ирина Еремина ответила однозначно.

«Нет, я бы не рекомендовала, особенно в Москве. Выбросов очень много, очень много автотранспорта. Там может быть много пыли, сажи, выбросов, наконец, бактерий. Токсичные металлы также могут содержаться, хотя и в микрограммах, но вред оказывать могут солидный. Действительно, из природных вод дождевая, как правило, — самая чистая, но это не значит, что ее можно пить», — подчеркнула специалист.

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