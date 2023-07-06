«Некуда было тратить»: почему курсы доллара и евро быстро растут

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Максим Чирков / личный архив; 5-tv.ru

В чем причины ослабления отечественной валюты? И стоит ли сейчас вкладываться в валюту?

К снижению курса рубля привел ряд факторов, один из них — налаживание работы отечественной экономики. Об этом 5-tv.ru заявил доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков.

«Основной, наверно, это нормализация, по большому счету, работы российской экономики. Тот фактор, который действовал в 2022 году, в середине года, приведший к укреплению рубля, снижающийся импорт: нам некуда было тратить валюту. Сейчас (ситуация — Прим. ред.) действует в противоположном направлении: то есть импорт возобновляется, он достаточно серьезный — это параллельный импорт, обычный — из дружественных стран», — отметил эксперт.

В результате в настоящее время людям и бизнесу есть куда тратить валюту, она пользуется спросом, добавил он. При этом предыдущая неделя пришлась на окончание налогового периода — особенно сильный рост пришелся на это время.

Соответственно, компании, которые получают валютную выручку, перестали испытывать необходимость в продаже валюты для покупки рублей с целью уплаты соответствующих налогов, объясняет Чирков.

Еще одним фактором, приведшим к данной ситуации, специалист назвал сверхнизкий уровень инфляции в стране. Так, ЦБ сейчас не удерживает курс в каком-то диапазоне — он следит за инфляцией.

Показатель в России примерно в 2,5 раза ниже чем в среднем по Европе. В итоге ЦБ не заинтересован в том, чтобы завышать курс рубля, подчеркнул экономист.

«Фундаментально российский рубль недооценен, он по всем законам должен укрепляться, учитывая низкий уровень инфляции, учитывая начавшийся фундаментально обоснованный экономический рост в России, в отличие от западных стран», — добавил Чирков.

Европа уже скатилась в так называемую техническую рецессию, считает эксперт. Два квартала подряд там фиксируется спад экономики — сначала в Германии, а сейчас уже по Евросоюзу в целом, резюмировал специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила ослабление курса рубля. Так, в ходе торгов 6 июля доллар поднимался выше 93 рублей, а евро достигал отметки в 102 рубля.