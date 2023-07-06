Большая неприятность: что такое «шоколадные» кисты и чем опасны для организма

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Большинство женщин игнорируют проблему, пока она не перерастет, в буквальном смысле, в нечто действительно серьезное.

«Шоколадные» кисты возникают на яичниках, когда разросшиеся фрагменты слизистой оболочки матки прорастают в их ткани. По цвету и текстуре такие кисты похожи на шоколад, однако, вопреки названию, это очень серьезное заболевание, которое может быть очень опасно. Об этом в интервью для сайта Газета.ру рассказала кандидат медицинских наук и акушер-гинеколог Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

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По словам эксперта, чаще всего с шоколадными или эндометриоидными кистами сталкиваются женщины с эндометриозом — состоянием, при котором слизистая оболочка матки начинает расти за ее пределами.

«Если эндометриоз распространяется на яичники, в них формируются шоколадные кисты — полые образования, заполненные кровью. Их опасность в том, что они не рассасываются самостоятельно, а постепенно увеличиваются в размере, вызывая воспаление и мешая работе внутренних органов», — сообщила гинеколог.

Она отметила, что эндометриоз — гормон-чувствительная патология, поэтому пик заболеваемости приходится на репродуктивный возраст. Однако понять реальную распространенность сложно, ведь часто он протекает бессимптомно.

«Симптомы возникают, если киста разорвалась или выросла настолько, что стала сдавливать соседние органы или заблокировала кровоснабжение яичника. Это делает их еще более опасными. Однако у такой кисты есть известный симптом — ноющая боль внизу живота, которая может стать нестерпимой во время менструации», — констатировала Ольга Уланкина.

Кроме того, женщину может беспокоить вздутие живота, запоры, учащенное мочеиспускание, обильные или нерегулярные менструации, боль во время полового акта и мажущие кровянистые выделения между менструациями.

«Нередко о существовании кисты пациентки узнают, когда возникают трудности с зачатием, а причиной бесплодия оказывается киста. Дело в том, что такая киста повреждает яичник и нарушает овуляцию. В результате забеременеть становится сложнее», — объяснила Ольга Уланкина.

Врач отметила, что без лечения «шоколадные» кисты могут приводить к тяжелым последствиями: от перекрута яичника, который проявляется пронзающей болью в области таза, до разрыва кисты, во время которого ее содержимое изливается наружу. Это неотложные состояния, которые требуют немедленной госпитализации. Однако их можно избежать.

«Риск развития тяжелых осложнений увеличивается по мере роста кисты. Но растут они медленно, поэтому, если женщина хотя бы раз в год посещает гинеколога и делает УЗИ, врач с высокой долей вероятности заметит патологическое образование. Если женщину беспокоят болезненные месячные или другие нарушения менструального цикла, ей без промедления следует записаться на прием к врачу», — предупредила кандидат наук.

Гинеколог Уланкина добавила, что оставлять «шоколадную» кисту без внимания опасно, а предотвратить ее появление практически невозможно. Поэтому в рамках профилактики женщинам рекомендуют проходить осмотры у гинеколога и УЗИ органов малого таза раз в полгода-год, а также пристально следить за своим состоянием, особенно за регулярностью цикла и характером выделений.

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