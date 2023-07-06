В ДНР подтвердили переход Клещеевки под контроль российской армии

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Российским силам удалось «разогнать» ВСУ и освободить населенный пункт.

Населенный пункт Клещеевка, расположенный в Бахмутском районе ДНР, перешел под контроль российской стороны. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире федерального канала.

Ранее украинские СМИ запестрили заголовками об утрате ВСУ контроля над Клещеевкой. Пушилин подтвердил информацию об освобождении села. По его словам, вчера, 5 июля, благодаря грамотным действиям ВС РФ удалось отбить атаку близко подобравшихся украинских боевиков и «разогнать» их.

«Вся Клещеевка — под нашим контролем», — прокомментировал он.

Врио ДНР отметил, что ситуация вокруг населенного пункта была тяжелая, накануне там происходили интенсивные столкновения. По его словам, украинские нацисты ежедневно предпринимали безуспешные попытки прорыва, потому что Клещеевка — очень выгодная позиция.

Россия продолжает специальную военную операцию с целью денацификации и демилитаризации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему денацификация Украины коснется и Зеленского.