Лукашенко: Зеленский окончательно понял, что не победит в конфликте с Россией

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

Между тем западные страны продолжают накачивать киевский режим оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский «окончательно понял, что не победит», а контрнаступление обернется лишь гибелью большого количества людей. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«И он постепенно и постепенно начал им (Западу. — Прим. ред.) предъявлять претензии в виде денег и нового оружия», — отметил президент Белоруссии, добавив, что лидер киевского режима еще до спецоперации принял решение «овевать до последнего украинца».

О начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса Владимир Путин заявил 24 февраля 2022 года. Президент России подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, после чего главы регионов обратились за помощью к Путину. Решение конфликта мирным путем Киев проигнорировал, поэтому Россия оказала самопровозглашенным республикам военную помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский заставлял европейских лидеров начать контрнаступление раньше, чем был обозначен срок.