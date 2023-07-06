Российские школьники примут участие в конкурсе «Каникулы со Сферумом»

Фото: vk.com

Образовательный сервис Сферум при поддержке Министерства просвещения РФ и общественной организации «Российские Студенческие Отряды» запускает всероссийский творческий конкурс «Каникулы со Сферумом».

Сервис приглашает поделиться своими идеями о том, как разнообразить общение, развить собственный блог или организовать событие в лагере, летнем кружке с помощью возможностей и функций учебного профиля Сферум в VK Мессенджере.

Конкурс пройдет в два этапа: с 6 по 26 июля и с 1 по 20 августа 2023 года. В нем смогут принять участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет, а также: вожатые, педагоги дополнительного образования, руководители творческих кружков, спортивные инструкторы, психологи и организаторы летнего оздоровительного досуга, в частности руководители смены и программные директора.

«Сегодня современные дети уже не представляют свою жизнь без различных форматов онлайн-коммуникаций и контента. Цифровые сервисы помогают расширять границы общения и демонстрировать свои креативные идеи широкой аудитории. Мы запускаем конкурс творческих работ, чтобы у детей, вожатых и педагогов-организаторов была возможность создавать и развивать свои медиапроекты. А всегда оставаться на связи в безопасном контуре поможет учебный профиль Сферум в VK Мессенджере. Желаем яркого лета со Сферумом и удачи в конкурсе!», — прокомментировал Рубен Акопов, руководитель сервиса Сферум, VK.

В рамках конкурса «Каникулы со Сферумом» детям предлагается придумать свой медиапроект для летнего общения, например, подкаст, лонгрид, интервью, а также отдельную акцию или событие.

В свою очередь, вожатые для участия в конкурсе должны будут предложить сценарий отрядного или общелагерного мероприятия, например, викторину, флешмоб, подвижную игру, или концепцию блога на базе учебного профиля Сферум в VK Мессенджере.

Педагогам дополнительного профессионального образования необходимо будет описать, как учебный профиль помогает решать коммуникационные, организационные и просветительские задачи в работе с детьми и коллегами. А организаторам летнего досуга — рассказать, как можно организовать общение в лагере с вожатыми, отрядами, активом смены, воспитателями и родителями.

Жюри выберет тройку призеров по всем направлениям и победителей в специальных номинациях: «Лучшая программа медиасмены», «Детский лагерь. Лучшие коммуникационные решения» и «Самый активный регион», где дети и взрослые проявили инициативу во всех категориях конкурса.

Авторы лучших работ и победители специальных номинаций получат ценные подарки — смартфоны, умные колонки VK Капсула Нео с голосовым помощником Марусей и брендированные подарки от команды Сферума.

Подробнее об условиях конкурса можно прочитать здесь.