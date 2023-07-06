МИД РФ: протестующие во Франции применяют оружие, приготовленное для Киева

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Предназначенные для ВСУ боеприпасы уже можно найти на европейских черных рынках.

Поставляемое Западом киевскому режиму оружие применяется протестующими во Франции против правоохранителей. Об этом заявили в российском МИД.

«То самое оружие, которое поставляет Запад, НАТО и Франция, те самые деньги, которые они вливают в поддержку националистов, нацистов и фашистов на территории Украины как бумерангом оказываются не просто у них на территории, а бьют по их собственному народу», — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

Прежде стало известно, что французские полицейские застрелили 17-летнего подростка во время проверки. По словам правоохранителей, он отказался выполнять требования. Беспорядки захлестнули несколько городов страны. За несколько дней были сожжены порядка 3,8 тысячи машин, повреждены здания мэрии и других государственных ведомств. На улицы выходят, в большинстве своем, представители молодежи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участники протестов во Франции могут получить оружие НАТО, которое предназначалось Киеву. Так, предназначенное для ВСУ оружие уже можно найти на европейских черных рынках.