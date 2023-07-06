Это не для вашего блага: нейропсихолог назвала ТОП-5 признаков нарушения личных границ

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Как понять, что партнер использует вас и не дает жить нормально? Что в таком случае делать и как не потерять свое истинное лицо?

Привыкая к близкому человеку, мы не всегда можем трезво оценивать его поведение. Личные границы — понятие условное, и точкой отсчета здесь являются ваши собственные ощущения.

Иногда бывает достаточно задать себе вопрос: «Комфортно ли мне, когда партнер поступает так?». Существуют довольно заметные и очевидные признаки того, что близкий человек нарушает ваши границы. Об опасных «маячках» в отношениях порталу «Страсти» рассказала нейропсихолог Бибигуль Кушалиева.

«Для вашего блага»

Сначала завуалированные претензии в ваш адрес могут выглядеть как забота партнера. Кажется, что близкий человек пытается помочь, доверительно сообщая, что и как нужно делать, не забывая перечислить между делом все подмеченные ошибки. Со временем подобные высказывания звучат все чаще и назойливее. Так начинается явное нарушение личных границ.

«Постоянно критикуя стиль или привычки второй половинки, партнер не пытается улучшить жизнь близкого человека — он подрывает его веру в себя и пытается лишить самостоятельности», — отметила эксперт Кушалиева.

Тотальный контроль

Нет ничего странного в том, когда близкий человек интересуется вашей личной жизнью: отношениями с родными, друзьями. Совсем другое дело, если вместо вопроса «как прошла твоя встреча?» вторая половинка требует полного и детального «отчета», настаивая на проверке телефона и попутно уточняя имена всех собравшихся на мероприятии.

«Заставляя вас постоянно отчитываться, партнер держит ситуацию под контролем. Со временем тотальная проверка только усилится и вам запретят иметь любые мелкие тайны или секреты», — подчеркнула специалист.

Никаких целей и планов!

Предположим, что вы полны решимости и сил достигнуть заветной цели: получить второе образование, устроиться в престижную фирму. Что делает партнер, который действительно любит и уважает? Он оказывает моральную поддержку и предлагает попробовать реализовать задумку. Партнер, нарушающий личные границы, ведет себя иначе. Он начинает давить на слабые места близкого человека, сея зерна сомнения: «это не для тебя», «ты все равно не сможешь», «лучше откажись, потому что не переживешь поражения». Ему невыгодно отпускать вас на свободу.

«Минное» поле

Правильные и здоровые отношения предполагают заботу и уважение с двух сторон, но, если при каждой беседе с близким человеком виноваты или не правы всегда вы, — это большая проблема. Учтите, что такой партнер никогда не возьмет ответственность на себя и будет всячески избегать конструктивного диалога.

«Кроме того, партнер может постоянно сыпать упреками или сбивать с толку, напоминая о ваших прежних промахах, чтобы захватить контроль в свои руки и лишить вторую сторону психологического комфорта», — заявила Бибигуль Кушалиева.

Не питайте иллюзий

Любые здоровые отношения предполагают компромиссы и договоренности с двух сторон. Однако контролирующий абьюзер может спокойно требовать полного подчинения от вас. Если партнер постоянно ставит свои планы, цели и дела превыше всего и отказывается идти навстречу, значит, он стремится целиком и полностью властвовать. В этой ситуации планы и желания другого человека просто игнорируются.

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