Врач Левадная: первого ребенка нужно рожать в возрасте от 20 до 30 лет

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Женщины частно переживают из-за возможных проблем, с которыми может столкнуться организм после «поздних» родов. Миф это или реальность?

Оптимальный возраст для рождения первого ребенка — от 20 до 30 лет, так как в этот период фертильность достигает максимума. Об этом в интервью NEWS.ru сообщила неонатолог-педиатр Анна Левадная.

«Есть возраст, когда фертильность максимально высока: это от 20 до 30 лет. С возрастом риск неудачной беременности увеличивается, примерно после 35 лет. С каждым месяцем после 30 лет снижаются шансы забеременеть. Это происходит из-за снижения запаса яйцеклеток и ухудшения их качества, и, как следствие, большее количество выкидышей у женщин более старшего возраста», — подчеркнула эксперт.

Она также отметила, что современные технологии, такие, например, как заморозка яйцеклеток или эмбрионов, позволяют повысить вероятность зачатия в старшем возрасте. Однако для обеспечения репродуктивного здоровья женщинам рекомендуется заранее обратиться к квалифицированному врачу, особенно при планировании беременности в позднем возрасте.

Чтобы сохранить женское здоровье, доктора рекомендует употреблять масло зародышей пшеницы, брокколи и соевые бобы, так как эти продукты содержат эстроген, витамин Е и сульфорафан.

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