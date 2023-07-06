Стало известно, когда россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Будут ли власти переводить все социальные выплаты в такой формат? И какие будут ограничения?

Внедрение цифровой валюты в России — длительный процесс, однако нет необходимости его ускорять, заявила заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова в интервью Forbes.

По ее словам, такая возможность у россиян появится уже в ближайшее время.

«Думаю, что все россияне смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025–2027 годов», — заявила Скоробогатова, уточнив, что уже в текущем и следующем году будет проводиться «режим пилотирования» с небольшим набором операций, доступных гражданам.

При этом представитель Центробанка отметила, что власти не видят необходимости переводить пенсии и пособии в цифровые рубли. Кроме того, люди сами будут решать, какую сумму переводить в такой формат, но будет ограничение — 300 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курс евро в ходе торгов превысил 99 рублей. Такой показатель фиксировался впервые с 29 марта 2022 года.