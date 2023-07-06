Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Woitas; Личный архив Марии Милютиной; 5-tv.ru

Сегодня рак во время беременности — уже не редкость. Сегодня, к примеру, с болезнью борется известный блогер Анастасия Калинина, которая вот-вот станет мама? Но что будет с малышом после химиотерапии?

Онкология — не приговор для рождения детей. Даже во время беременности после ударных доз химиотерапии у женщины велики шансы родить здорового ребенка. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала акушер-гинеколог Мария Милютина.

Она подчеркнула, что онкология среди будущих мам теперь отнюдь не редкое заболевание, но современная медицина тоже не стоит на месте. Пациенток, ожидающих малыша, лечат специальными препаратами.

«Химиотерапия — это серьезные препараты. <…> Но те химиопрепараты, которые используются для лечения беременных, они относительно безопасны для плода и не ведут к каким-то серьезным проблемам со здоровьем», — отметила эксперт.

Врач пояснила, что лекарства четко делятся на те, которые можно и нельзя использовать во время беременности. Правда, щадящая терапия может оказаться и менее эффективной. Но в любом случае результат лечения есть, и ребенок от этого в большинстве случаев не страдает в утробе матери.

А вот на свет малыш у онкобольной женщины, как правило, появляется на свет чаще, и это тоже мера безопасности как для мамы, так и для младенца.

«Дальше уже онкологи совместно с акушерами определяют срок родоразрешения. Конечно, все стремятся миновать 36-37 недель, но иногда приходится делать кесарево сечение в более ранние сроки, если опухоль агрессивная и встает вопрос о необходимости скорейшего полноценного лечения», — добавила акушер-гинеколог.

Но даже в таких случаях шансы на нормальную здоровую жизнь после родов у новоиспеченной мамы немаленькие, а у ребенка — тем более. За наследственность, поясняет врач, опасаться не стоит — онкология генетически передается только при некоторых видах заболевания. Саркомы, к примеру, это не касается.

«Саркома — это серьезное заболевания, но сейчас у онкологов в арсенале очень много средств. То, что с ребенком все будет хорошо, можно сказать на 99%, а маме придется пройти, конечно, серьезное лечение, но у нее тоже хорошие шансы», — заключила врач.

К слову, сегодня с саркомой борется одна из известных российских блогеров Анастасия Калинина. Сейчас она находится на позднем сроке беременности и проходит химиотерапию. Девушка не просто не теряет надежду родить здорового ребенка, но и вернуться к полноценной жизни. Даже при том, что болезнь у нее обнаружена на поздней стадии.

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