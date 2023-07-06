Испанские слизни-«убийцы» атаковали российские города: вот так они выглядят

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jürgen Kosten; канал «78»

Тотальное нашествие гигантов особенно наблюдается в Санкт-Петербурге.

Гигантские испанские слизни атаковали города России на фоне обильных проливных дождей. Тотальное нашествие страшных брюхоногих моллюсков, в частности, наблюдается в Санкт-Петербурге. Но пугающая внешность иностранных «гостей» — лишь полбеды, они еще и переносчики заразы. Об этом предупредили в северо-западном управлении Росприроднадзора.

«После обильных дождей в Петербурге горожане стали встречать испанских слизней. <…> Трогать таких слизней не рекомендуется, так как могут переносить личинки паразитов и инфекции», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

Не заметить «мигрантов» на участке или возле дома просто невозможно. Внешне они больше напоминают слизняков из фильма ужасов: без преувеличения они — огромные, 10-12 сантиметров в дину, окрас у них коричнево-оранжевый и внушительные рога. Если этот «интервент» обоснуется, к примеру, в огороде, тогда — держись урожай. Садоводы-то и с обычными слизняками не знали, что делать.

«Активно плодится, поедает многие растения. Испанский рыжий слизень сейчас вытесняет местного сетчатого слизня», — добавили в Росприроднадзоре.

Особенно комфортно «монстры» чувствуют себя среди сорняков или в гуще некошеной травы, потому огородникам рекомендуется как можно чаще устраивать прополку на дачах. Только такие меры помогут привести исполинов в чувства и заставить отступить.

К слову, родиной слизней является не только Испания, но и вообще все страны Пиренейского полуострова. Оттуда паразиты перекочевали в большинство европейский стран и добрались до России, куда, скорее всего, попали вместе с фруктами или посадочным материалом.

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