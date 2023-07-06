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В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением инфекции в стране. Кто в зоне риска?

«Сибирская язва» не подтвердилась у одного из госпитализированных в Туве. Об этом сообщили в пресс-службе местного министерства здравоохранения.

По информации, поступившей накануне, всего с подозрением на опасный диагноз в Республике были госпитализированы четыре человека. В настоящий момент их жизням ничто не угрожает — люди находятся под пристальным присмотром медиков.

«У одного пациента сибирской язвы не выявлено. Также накануне в Барун-Хемчикский межкожуунный (районный. — Ред.) медицинский центр поступила одна женщина с подозрением на заболевание сибирской язвой. Анализы взяты, пациент находится под наблюдением врачей», — отмечалось в заявлении.

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением инфекции в стране. Представители госструктуры отметили, что опасений никаких не существует. Рисков новой эпидемии — тем более.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сибирская язва — тяжелое и опасное заболевание, которым можно легко заразиться. Инфекция поражает и взрослых, и детей практически молниеносно.