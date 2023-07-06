Престарелые радикалы: экоактивисты сорвали матч на Уимблдоне

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Охране потребовалось некоторое время, чтобы убрать бойких пожилых людей.

Престарелые экоактивисты сорвали теннисный турнир в Уимблдоне — причем сделали они это дважды. Двое почти 70-летних радикалов ворвались на корт прямо во время матча и стали разбрасывать конфетти и блестки.

Охране потребовалось некоторое время, чтобы убрать бойких пожилых людей. После инцидента турнир возобновили, но следом еще один активист, вдохновившись успехом товарищей, выбежал на поле и помешал игре — всех троих в итоге задержали.