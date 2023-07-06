В шаге от трагедии: «ГАЗель» охватило пламенем рядом с АЗС в Петербурге

«ГАЗель» загорелась рядом с АЗС на севере Петербурга

Фото: www.globallookpress.com / Vasilii Smirnov; 5-tv.ru

Транспортное средство в итоге сгорело за считанные минуты.

Грузовая «ГАЗель» вспыхнула во время движения и сгорела за несколько минут. ЧП произошло на севере Санкт-Петербурга.

По словам водителя, он услышал хлопок, а затем из-под капота повалил дым. Едва успел остановиться, схватил огнетушитель, но справиться с огнем не получилось.

«Тут ребята еще подбежали, пытались помочь. Я баллон перекрыл, какие-то вещи успел взять. И стоял уже смотрел, как она горела», — рассказал водитель по имени Кирилл.

Пожар произошел рядом с заправочной станцией, но на нее огонь не перекинулся. Прибывшие на место спасатели смогли оперативно потушить огонь.