Лихач устроил гонку с полицейскими в центре Петербурга

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Горе-гонщик чуть не свалился в подземный переход на Невском проспекте.

В центре Петербурга водитель каршеринга устроил гонки с полицейскими, но уйти от преследования не смог. Пролетая перекресток на красный свет, он столкнулся с другой машиной, отлетел на тротуар, врезался в клумбу и чуть не свалился в подземный переход на Невском проспекте.

Полицейские задержали нарушителя и оказали помощь женщине, которая управляла другим автомобилем и пострадала в аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд решил судьбу Украинской, убившей женщину и ребенка в ДТП. Трагедия произошла 27 ноября 2022 года. Выжить в аварии удалось лишь одному человеку.