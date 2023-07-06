ТОП-6 фраз, которые выдают возраст женщины

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Психологи перечислили частые высказывания, которые никогда не услышишь от молоденькой девушки.

Психологи привели шесть популярных фраз, которые используют далеко не юные женщины, пишет портал Lisa.ru. Употребляя их в разговоре, дамы невольно выдают свой настоящий возраст, даже если до этого прибегли к ловким манипуляциям с внешностью.

«Замуж нужно выходить, пока молодая и глупая»

Фраза, которая показывает стереотипы прошлого поколения. Нынешние девушки не спешат выходить замуж и рожать детей в 20 лет. Многие ставят на первое место карьеру и самореализацию.

«Вот раньше…»

В молодом возрасте человек легче воспринимает изменения и адаптируется к новым условиям, от этого легко относится к жизни. С возрастом принимать новшества сложнее, и прошлое кажется все лучше и лучше. В итоге люди в возрасте все чаще произносят, что «раньше было лучше».

«То ли еще будет»

Возраст дамы выдают выражения о многочисленных трудностях, с которыми сталкивается человек. Если женщина знает о них, значит, имеет в этом опыт и, возможно, большой. А раз так, скорее всего, она уже далеко не юна.

«Я тебе не девочка»

Приказной тон, желание поучать и непринятие даже конструктивной критики моментально выдают истинный возраст женщины. При этом она сама невольно дает понять, что не нуждается в чужом мнении и может судить обо всем с высоты своих лет.

«Если бы я в свое время…»

Женщины часто жалеют об упущенных возможностях, и многие их разговоры сводятся к подобным фразам. Они рассказывают о событиях прошлого так, словно жизнь не предоставит им другого шанса, и тем зачисляют себя в категорию дам преклонного возраста.

«Я не такая уж и старая»

Подобные фразы произносят те, кто панически боится старости. Если, к тому же, женщина произносит эти слова с обидой и упреком, она точно немолода и тут же дает понять это окружающим.

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