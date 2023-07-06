«На Илью похож»: Елизавета Арзамасова показала милое фото с сыном

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Поклонники удивились, как сильно мальчик похож на отца.

Российская актриса Елизавета Арзамасова взяла перерыв в работе, чтобы больше находится с семьей. Теперь она чаще радует фанатов информацией о взрослении наследника.

Как оказалось, семья любит проводить досуг на природе. Чаще всего Арзамасова гуляет с подругами, у которых есть домашние животные.

Лиза Арзамасова показала своего сына. Instagram* / liza_arzamasova

Наследник звездной пары любит общаться с питомцами, поэтому они часто проводят время с четвероногими. На опубликованной фотографии в сети, артистка показала мальчика и большую пушистую собаку, которая отлично поладила с ее малышом.

«Как быстро растут чужие дети»;

«Здесь так на Илью похож»;

«Какой замечательный мальчик», — восторженно написали подписчики.

Актриса вышла замуж за Илью Авербуха в декабре 2020 года. Осенью они впервые появились на телешоу в качестве пары, а в канун Нового года сыграли свадьбу.

Их знакомство произошло на проекте «Ледниковый период», а через некоторое время дружба переросла в более сильное чувство. В 2021 году появился на свет их общий сын Лев.

Ранее 5-tv.ru писал о желании Авербуха подарить бессмертие Арзамасовой.

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