РЖД запустили на юг поезда с более дешевыми билетами
РЖД запустили маршруты в южном направлении с более дешевыми билетами
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
В эту сторону пойдут старенькие немецкие поезда.
На фоне повышенного спроса РЖД запустили на юг поезда по более низким ценам. Об этом сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.
Он отметил, что в нынешних условиях количества вагонов в сторону юга не хватает.
«Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга», — заявил представитель.
Начинают курсировать немецкие «Аммендорфы» — так называемые «шоколадки». Такие вагоны с купе считаются старенькими, но они также соответствуют всем требованиям и нормам, в том числе и безопасности. В них даже есть наличие кондиционеров.
Более того, билеты в эти поезда стоят гораздо дешевле.
«В таких вагонах всегда продаются билеты по другому тарифу — цена ниже», — пояснил Пегов.
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