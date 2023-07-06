Зеленский заявил, что призывал Запад начать контрнаступление раньше

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Глава Украины считает, что, конечно же, ускорить процесс могла бы дополнительная военная помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский заставлял европейских лидеров начать контрнаступление раньше, чем был обозначен срок. Кроме того, глава государства пытался получить, как можно больше оружия для этого.

«Я благодарен США, которые являются лидерами в поддержке Украины, но я говорил им, как и европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше и что нам нужны оружие и боеприпасы для этого», — заявил Зеленский, его слова приводит CNN.

Более раннего наступления Киев хотел, опасаясь, что большая часть территорий окажется заминирована при промедлении.

Зеленский, конечно же считает, что ускорить контрнаступление помогло бы большое количество артиллерии и ракеты дальнего радиуса действия.

О начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса Владимир Путин заявил 24 февраля 2022 года. Президент России подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, после чего главы регионов обратились за помощью к Путину. Решение конфликта мирным путем Киев проигнорировал, поэтому Россия оказала самопровозглашенным республикам военную помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе припомнили Зеленскому его слова про Донбасс.