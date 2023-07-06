Оружие массового убеждения: как в зоне СВО работают группы психологической борьбы

Фото, видео: Бондаренко Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Один залп выпускает порядка десяти тысяч листовок с инструкциями о том, как можно спастись от украинского командования.

Оружие массового убеждения применяют на передовой наши бойцы. В одном снаряде от реактивной системы «Ураган» умещается десять тысяч листовок с призывом к солдатам ВСУ сдаться. И только за один раз военнослужащими Восточного военного округа выпущено восемь таких снарядов. Это значит, что над позициями противника рассыпано 80 тысяч инструкций для нежелающих воевать украинцев.

«Противник морально подавлен. Он видит, как гибнут его товарищи. Массово. Поэтому многие хотят сдаться в плен, так как, если они будут отказываться от участия в боевых действиях, то там их ждет суд либо резервные подразделения, которые идут в бой, как мясо — первые», — объяснил командир оперативной группы психологической борьбы с позывным «Трюкач».

На обороте листовок указан номер для связи и даже QR-код. Сделано все, чтобы украинские солдаты имели возможность уйти с поля боя живыми.