Надежда Бабкина рассказала, что фильм «Чебурашка» довел ее до слез

Певица Надежда Бабкина заявила, что расплакалась на фильме «Чебурашка»

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

Бабкина заявила, что рыдала во время просмотра картины с внуками.

Певица Надежда Бабкина призналась, что фильм «Чебурашка» покорил ее своей добротой. Об этом народная артистка рассказала в интервью изданию KP.RU.

«Расплакалась как раз на том моменте, когда герой Сережи Гармаша отдавал Чебурашку», — поделилась певица.

Фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» вышел в российский кинопрокат 1 января и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Картина собрала в прокате более шести миллиардов рублей.

Картина рассказывает о приключениях сказочного персонажа в небольшом приморском городе, куда он волшебным образом попадает из далекой страны с апельсиновыми садами.

Главные роли в «Чебурашке» исполнили российские артисты Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин.

А саму «плюшевую игрушку» озвучила актриса Ольга Кузьмина. Исполнитель роли садовника Гены — актер Сергей Гармаш заявил, что у Чебурашки будет продолжение. В тот же день Дьяченко опроверг сообщения о съемках сиквела проекта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бабкина встретилась с казаками-добровольцами на Кубани.