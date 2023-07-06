Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich; 5-tv.ru

Митингующие жгут костры и возводят баррикады.

На улицах Тель-Авива возобновились массовые выступления против судебной реформы. Сотрудникам полиции Израиля пришлось силой разгонять демонстрантов с центрального шоссе в Тель-Авиве.

Сообщается, что митингующие заблокировали движение транспорта по главному шоссе города: люди жгут костры и возводят баррикады.

На кадрах, снятых с места события, можно увидеть, как в людей въезжает автомобиль. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали три человека.

Многие протестующие оказывали сопротивление, что привело к жестким задержаниям. Все это время против лежащих активистов использовался водомет.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против судебной реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой. Кнессет — это однопалатный представительный и законодательный орган Государства Израиль, являющийся его парламентом. Реформа подразумевает, что этот аппарат получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.

Прежде сообщалось, что протестующие захватили аэропорт Бен-Гурион. Манифестанты собрались в воздушной гавани, чтобы выразить несогласие. Они пришли с флагами Израиля и громкоговорителями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Тель-Авиве произошел теракт, исполнитель застрелен.