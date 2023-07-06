Спокойствие, только спокойствие: китайский совет дня на четверг, 6 июля

Фото: 5-tv.ru

Этот день определенно будет хаотичным, но именно в хаосе зачастую раскрывается истина.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 6 июля?

Четверг смешает карты и вновь заставит задуматься о роли хаоса в жизни отдельного индивида. Энергии уже не будут столько раздраженными как в среду, но сумбурными и неспокойными останутся. Рецепт спасения от нестабильности — полное презрение к превратностям бытия.

Совет дня: для облегчения и стабилизации душевного состояния рекомендуется устроить репетицию большого шопинга. Сходите присмотритесь, примерьте, попробуйте на вкус и цвет, а покупать будете в благоприятный день.

Предостережение дня: в четверг по прежнему не стоит заниматься экстримом. Не рискуйте в бизнесе и на дорогах. Поберегите себя и окружающих. Не устраивайте скандалов и разборок. Не расшатывайте тонкие конструкции человеческих взаимоотношений — и все в итоге закончится во благо каждому.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.