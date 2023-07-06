Скоропостижно скончался в 46 лет: где похоронят главу Минтранса Белоруссии?

Фото: Telegram / Минтранс Беларуси / mintransbelarus

Прощание с Алексеем Авраменко состоится 6 июля.

Главу Минтранса Алексея Авраменко похоронят на Восточном кладбище белорусской столицы, сообщает БелТА.

«Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр», — говорится на сайте.

Организация траурного мероприятия поручена Минскому горисполкому. Также власти Белоруссии совместно с Минтрансом и Минобороны обеспечивают церемонию прощания с Авраменко. Оно состоится 6 июля.

Финансирование расходов на погребение политического деятеля будет за счет средств республиканского бюджета.

Чиновник скоропостижно скончался в возрасте 46 лет. С 2006 года Авраменко работал на разных должностях в управлении транспорта и связи аппарата Совета Министров республики, а в 2012 году возглавил управление. В 2013 году стал заместителем министра транспорта и коммуникаций Белоруссии, а в 2019-м возглавил министерство.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла вице-президент Федерации фигурного катания Ирина Рабер.