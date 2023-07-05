«Все покрыл мрак»: ракета ВСУ повредила этажи в здании администрации Волновахи

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

Избежать жертв удалось только потому, что большинство сотрудников находились в момент обстрела на улице.

Ракета ВСУ пробила три этажа в здании администрации Волновахи, от второго удара даже повалились деревья. Об этом РИА Новости рассказал мэр города в ДНР Константин Зинченко.

«Три этажа повредило. Третий, четвертый и до второго дошла (ракета — Прим. ред.)», — рассказал он.

По его словам, трех сотрудников администрации вытащили из-под обломков. Медицинская помощь им не понадобилась, мужчины уехали домой.

Заместитель главы города Сергей Филиндаш сообщил агентству, что избежать жертв удалось только потому, что большее количество сотрудников находились в момент обстрела на улице.

Также он отметил, что не было слышно звука прилета.

«И как какое-то сюрреалистическое действие. Куча пыли, ничего не видно, все покрыл мрак, закрыто было пылью все. Куски и ошметки везде летели. А потом сразу последовал второй удар. Как люди не пострадали — это чудо. Они (удары — Прим. ред.) один за одним шли», — рассказал он.

По мнению мэра Зинченко, ВСУ специально нанесли поражение именно по администрации.

«Я не знаю, какие причины, мотивы, но все это время постоянно вокруг администрации прилетает. А это уже конкретно целили в здание», — заявил он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Киев проигнорировал попытки урегулировать конфликт путем дипломатии, поэтому Россия решила оказать военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что в районе Макеевки из-за обстрела ВСУ произошло возгорание нефтебазы.