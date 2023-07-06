Танковый «заслон» уничтожил опорный пункт ВСУ вблизи госграницы России

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Все удары российских танкистов — точно по цели.

Сразу 50 украинских боевиков уничтожены в лесу недалеко от государственной границы. В опорном пункте находились, в том числе диверсионно-разведывательные группы. Они готовили вылазки на российскую территорию. Как «танковый заслон» ликвидировал угрозу, покажет военкор «Известий» Алексей Полторанин.

Экипаж мотострелкового соединения Западного военного округа получил цель и выкатывается на огневую точку. Нужно уничтожить вражеский опорный пункт, с которого противник корректировал свои удары по нашим приграничным селам.

По врагу танк работает с закрытой позиции. Так боевая машина менее заметна для противника. Первый выстрел, как всегда, пристрелочный. Командир батальона корректирует огонь.

Последующие удары — точно по цели. На кадрах с воздуха видно, как снаряды падают прямо в лесопосадку, где расположен опорник украинских боевиков.

Экипаж выпускает по противнику полный боекомплект. До противника отсюда около пяти километров.

В опорном пункте, по данным нашей разведки, находились около 50 националистов, в том числе диверсионно-разведывательные группы. За расположением врага военнослужащие Западного военного округа наблюдали около двух недель.

«Чем занимается? Окапывается. Какие средства туда подгоняет и какие действия применяет? В основном окопался там, проводит разведку оттуда и уже выставил вышки наблюдательные и разведки антенны», — сообщил командир мотострелкового батальона с позывным «Рубин».

После отработки танка наша разведка сообщает, что опорник уничтожен, а вместе с ним и находившиеся в лесопосадке националисты. ВСУ даже не смогли открыть ответный огонь со своих позиций.

«Противник не успел среагировать, не успел подогнать технику, так как отработали быстро. Вскрыли, замаскировали даже, если противник поднял бы птицу, он не смог», — заметил командир танка с позывным «Щит».

Задача наших бойцов на этом направлении — защитить государственную границу, не дать противнику наносить удары по населенным пунктам и совершать вылазки. Ситуация здесь под полным нашим контролем.