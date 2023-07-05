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Отмечается, что к этим землям будет применена пятая статья из Устава НАТО о коллективной обороне.

Представитель бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот предложил инициативу о том, чтобы взять Украину в НАТО по частям. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Zeit.

По мнению политика, договорные основы членства Украины в НАТО стоит толковать более широко. Он считает, что не стоит требовать от украинской стороны «идеального мира» на всей территории, а принять «как можно скорее» в состав западного объединения подконтрольные Киеву области.

Отмечается, что к этим землям будет применена пятая статья из Устава НАТО о коллективной обороне.

В худшем исходе событий, вступление Незалежной в Североатлантический альянс придется откинуть «до второго пришествия».

Прежде сам Владимир Зеленский заговорил о том, что ВСУ должны показать положительные результаты сражений с российской армией до саммита Североатлантического альянса, который пройдет в июле в Вильнюсе.

5 июля в альянсе подтвердили решение о создании Совета Украина — НАТО, который, как писали иностранные СМИ, станет пропуском к будущему членству.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи. В ответ на это «коллективный Запад» начал открыто поддерживать Украину, накачивая ее оружием и боеприпасами, а также развязав экономическую войну с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в НАТО подтвердили решение создать совет с Украиной.