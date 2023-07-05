«Скоро все разрешится»: дядя Али из «Клона» попал в больницу с острым сепсисом

Актер Стенио Гарсиа, который сыграл дядю Али в сериале «Клон», попал в больницу с острым сепсисом

Фото: Кадр из сериала «Клон», 2001 г.

Фанаты не остались в стороне и поддержали актера в комментариях.

Звезда сериала «Клон» 91-летний Стенио Гарсиа попал в больницу с острым сепсисом. Мужчину беспокоили сильные боли в ногах и бедре. Оказалась, что бактерии нанесли удар по организму актера, в результате чего у него возникла генерализированная инфекция крови. Об этом стало известно из личного блога актера.

Он опубликовал короткое видео и написал обращение к фанатам.

«Я хочу поблагодарить всех, кто молится за меня. Скоро все разрешится. Идем с большой верой и благодарностью», — написал мужчина.

Заражение, как предполагают в прессе, могло произойти из-за пластической операции по избавлению от глубоких морщин.

От Гарсии не отходит его супруга Марилен Саад, которая почти на 40 лет моложе своего возлюбленного.

Поклонники актера тоже не остались в стороне. Они поддержали мужчину в комментариях.

«Храни вас Бог и дай вам здоровья, крепко обнимаю»;

«С Богом. Вы прекрасны»;

«Милый, мы любим тебя», — написали фанаты звезды сериала «Клон».

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