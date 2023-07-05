Появились кадры обысков в особняке и офисе главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина
Денис Птицын 837 0
Фото, видео: Известия
В рамках обысков у Пригожина было обнаружено многое, а сейчас обнаруженные находки были преданы огласке.
В распоряжении «Известий» появились кадры обысков у основателя ЧВК «Вагнер» и бизнесмена Евгения Пригожина.
На фотографиях оказалось много интересного: целый арсенал оружия, поддельные паспорта, валюта различного номинала, слитки золота, коллекция париков и многое другое.
Опубликованы и фотографии из особняка Пригожина: на них можно разглядеть собственную вертолетную площадку, бассейн, сауна, тренажерный зал и даже медицинский кабинет.
Обыски были проведены силовиками в рамках тогда еще возбужденного дела о попытке вооруженного мятежа.
Известия
Известия
Известия
Известия
Известия
Известия
Известия
Известия
Известия