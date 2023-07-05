Суд продлил арест фигурантам дела о взрыве на Крымском мосту до 8 октября

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Два автомобильных пролета Крымского моста были частично разрушены осенью прошлого года в результате теракта.

Басманный суд принял решение продлить арест фигурантам дела о взрыве на Крымском мосту.

ФСБ РФ сообщила о задержании восьми подозреваемых после подрыва дорожной част Крымского моста в октябре 2022 года. Среди них были граждане России, Армении и Украины. Пятеро из них были заключены под стражу до декабря, однако после срок продлевался. Остальные трое провели несколько месяцев СИЗО.

Как сообщили 5-tv.ru в Басманном суде Москвы, согласно новому постановлению суда, арест подозреваемых будет продлен до 8 октября 2023 года.

Два автомобильных пролета Крымского моста частично обрушились в результате организованного 8 октября прошлого года теракта. Грузовик, перевозивший цистерны с топливом, взорвался во время поездки по объекту дорожной инфраструктуры. В результате произошедшего пострадали четыре человека.

Президент РФ Владимир Путин назвал ответственными за случившееся украинские спецслужбы. В Федеральной службе безопасности РФ его версию подтвердили. По данным ФСБ, диверсия была организована ГУР Украины. Было установлено 12 лиц, причастных к подрыву.

Ранее 5-tv.ru писал, что движение на Крымском мосту нормализовалось в обе стороны на фоне установления дополнительных постов досмотра.