Умерла актриса из сериалов «Ментовские войны» и «Винтовая лестница» Ида Добыш

Фото: Кадр из сериала "Последнее путешествие Синдбада" 2007

О смерти актрисы стало известно только сейчас, хотя скончалась она 30 июня.

Российская актриса кино и сериалов Ида Добыш умерла в конце июня. Информация об этом появилась на портале Кино-Театр. Ру. Также эту информацию сообщает «Российская газета».

Известно, что актриса умерла 30 июня, но причины ее смерти остаются неизвестны. Сообщения о ее смерти начали появляться только спустя несколько дней после смерти.

Актриса известна в основном по ярким ролям в российских сериалах. Зачастую они были эпизодическими, но запоминающимися. В различных проектах Ида Добыш начала сниматься только уже в преклонном возрасте. Она дебютировала на экране в 2003 году в возрасте 68 лет в эпизодической роли в многосерийной комедийной мелодраме «Не ссорьтесь, девочки!».

Всего актриса успела снятся в шести довольно крупных проектах: «Не ссорьтесь, девочки!», «Последнее путешествие Синдбада», «Эра Стрельца», «Гончие», «Ментовские войны», а также сыграла с Инной Чуриковой в детективном сериале «Винтовая лестница».

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